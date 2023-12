Die linksregionalistische Umweltgruppe GOB will unbedingt, dass die auf Mallorca zu Kultstatus gelangte Strandbude "El Bungalow" verschwindet. Bei der Küstenschutzbehörde "Costas" in Madrid hinterlegte sie laut Medienberichten eine entsprechende formelle Bitte. Das "Bungalow" gibt es schon seit vielen Jahrzehnten, es befindet sich in Palmas Stadtteil Ciutat Jardí.

Die GOB-Gruppe führt an, dass die Küste ein öffentlicher Bereich sei, dort hätten sogenannte "Chiringuitos" nichts zu suchen. Die Organisation verlangt, dass den Betreibern bis zu einem möglichen Abriss jegliche geschäftliche Tätigkeit strengstens untersagt werden müsse. Bei den Wirten handelt es sich um eine Familie, die den "Bungalow" bereits seit Jahrzehnten managt. Im Wahlkampf im Frühling hatte die damalige Oppositionspartei PP darauf gedrängt, "Chiringuitos" nicht wie von den zuvor regierenden Sozialisten gewollt abzureißen. Nunmehr stellt diese Partei die Balearen-Regierung. Die Strandbuden gelten in Spanien als Kulturgut, der geplante Abriss des "Bungalow" war von vielen Bürgern harsch kritisiert worden.