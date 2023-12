Beamte der Lokalpolizei von Palma de Mallorca haben einen Mann festgenommen, der in einem Restaurant an der Plaça d'Espanya mehrere Gäste und Angestellte mit einem Teppichmesser bedroht hatte. Laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag handelt es sich um einen 48-jährigen Marokkaner, der zum Tatzeitpunkt betrunken war. Zu dem Vorfall war es in der Nacht zum Sonntag gekommen. Das Restaurant gehört zur bekannten spanischen Kette "100 montaditos", die vor allem bei jungen Spaniern beliebt ist.

Ähnliche Nachrichten Meterhohe Fontäne: Plaça d'Espanya in Palma steht nach Rohrbruch unter Wasser Ein Richter verurteilte den Mann inzwischen dazu, sich dem Lokal nicht auf weniger als 50 Meter zu nähern. Der Marokkaner wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Er hatte sich so aggressiv verhalten, weil das Restaurant gerade schließen wollte und ihm kein Bier mehr hingestellt wurde. Zunächst bedrohte der Mann eine Angestellte mit dem Teppichmesser, dann stand er auf und ging auf Gäste los. Die herbeigeeilten Polizisten konnten den Täter in der Toilette überwältigen und niederringen. Die Plaça d'Espanya, die momentan intensiv umgebaut wird, gilt als ein nicht allzu sicheres Pflaster. Das liegt am Hauptbahnhof, der sich dort unterirdisch befindet. Dort halten sich Obdachlose, Drogensüchtige und sonstige dubiose und aggressive Gestalten auf. In der Gegend werden während der Hochsaison immer wieder Touristen bestohlen.