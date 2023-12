Aus der eigenen Wohnung rausgeworfen und in ständiger Angst leben. Dies ist die verzweifelte Situation eines belgisch-französischen Ehepaars mit minderjährigen Kindern, das von Hausbesetzern, die im Gästehaus ihres Anwesens in Sencelles wohnen, dermaßen terrorisiert wurde, dass die Familie nach Palma umziehen musste.



V., die es vorzieht, anonym zu bleiben, weil sie weitere Repressalien seitens der Hausbesetzer befürchtet, arbeitet als humanitäre Helferin in Westafrika, Madagaskar und Haiti und engagiert sich als Freiwillige des Roten Kreuzes hier auf Mallorca, während ihr Mann in der Geschäftsführung einer großen Autovermietung tätig ist. Die jüngeren Töchter sind zwischen 12 und 15 Jahre alt. Die Mutter sagt: „Sie sind verängstigt und ängstlich, seit sie gesehen haben, wie diese Leute ihren Vater mit einem Hammer angegriffen haben; ich verstehe nicht, was noch passieren muss, damit die Justiz und die Behörden Kinder und eine Familie schützen“. Weder auf die Beschwerde noch auf den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung hat das Gericht von Inca bisher geantwortet.



Im August beantragte die Familie eine einstweilige Verfügung gegen das Paar, das sie im gemeinsamen Hof des Haupthauses und des Gästehauses bedrohte, so dass die Familie ihre Terrassen, den Swimmingpool und die Gärten nicht mehr nutzen konnte, weil „sie uns ständig beleidigten, wenn wir dort sind, auch wenn wir Gäste haben, oder er halbnackt herumläuft und uns bedrohte“.





V. erklärt hilflos: „Ich bin mir bewusst, dass ich die beiden in mein Haus geholt habe, aber ich habe nie gedacht, dass es sich um gewalttätige Menschen mit bösen Absichten handelt, so haben sie sich anfangs nicht verhalten". Im März bot die Familie einer Spanierin mittleren Alters eine kostenlose Unterkunft im Gästehaus an, wenn sie bei der Betreuung der Kinder helfen würde. „Dann fragte sie uns ein paar Wochen später, ob ihr Partner kommen und bei der Gartenarbeit und Instandhaltung helfen könne, wir sagten ja und sie zogen in das Gästehaus ein; aber ab Mai wollten sie nicht mehr arbeiten, und die Drohungen, Beleidigungen und Nötigungen begannen", erklärt sie.



Einer der schwerwiegendsten Vorfälle ereignete sich im August. Die Familie warf den Hausbesetzern ihr Verhalten vor, worauf der Mann den Hauseigentümer in Anwesenheit der jüngsten Tochter der Familie mit einem Hammer angriff. „Das Mädchen stand unter Schock und ist sehr verängstigt, da sie jeden Tag in Sencelles zur Schule gehen muss, obwohl wir in eine Wohnung in Palma umziehen mussten, weil wir nicht in unserem Haus leben können“.



Der Bürgermeister von Sencelles, Joan Carles Verd, weist darauf hin, dass die örtliche Polizei jedes Mal zu dem Haus gefahren ist, wenn sie gerufen wurde. Das letzte Mal, weil die Hausbesetzer versuchten, die von der Familie in ihrem Haus installierten Überwachungskameras zu zerstören. „Weder das Rathaus, noch die Polizei oder die Guardia Civil können etwas unternehmen, es sei denn, ein Richter ordnet es an, und es kann zwei oder drei Jahre dauern, bis eine Räumung stattfindet“, klagt V. hilflos. „Mein Mann hat dieses Haus vor 15 Jahren gekauft, und es war fast eine Ruine. Er hat hart gearbeitet, um dieses Haus zu bauen, und jetzt müssen wir es unter Androhung von Gewalt verlassen“.