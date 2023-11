Es ist ein besonders aufsehenerregender Fall von illegaler Hausbesetzung auf Mallorca gewesen – jetzt hat das Abenteuer des 21-Jährigen ein Ende genommen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Última Hora" berichtet, ist der Okupa jetzt aus der millionenschweren Villa in einer der bekanntesten Luxussiedlungen der Insel ausgezogen. Am Montag rückten Polizeibeamte an, um die das Anwesen in Son Vida zu zwangszuräumen. Doch schon kurz davor hatte der Hausbesetzer die Villa verlassen. Sie konnte dem Anwalt des rechtmäßigen Eigentümers zurückgegeben werden. Die Inhaber installierten eine neue Alarmanlage, um weitere Vorfälle wie diesen zu verhindern.