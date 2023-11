Dieser kuriose Fall von illegaler Hausbesetzung hat auf Mallorca die Behörden beschäftigt: Sie konnten jetzt einen 21-jährigen Spanier festnehmen, der ein ganzes Jahr lang illegal in einer Luxusvilla auf Mallorca in Saus und Braus gelebt hatte. Konkret handelt es sich dabei um eine Villa im Wert von rund drei Millionen Euro, die in der Nobelsiedlung Son Vida vor den Toren von Palma de Mallorca liegt. Der Täter soll den Behörden bekannt sein und habe in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe von Straftaten begannen, schreibt die MM-Schwesterzeitung Última Hora.

Und so soll er es geschafft haben, sich die Luxusvilla unter den Nagel zu reißen. Vor rund einem Jahr fuhr der 21-Jährige nachts durch das Nobelviertel Son Vida. Ihm fiel dabei eine Villa auf, die offensichtlich leer stand. Um sicherzugehen, kehrte er in der nächsten Nacht zurück und wurde bestätigt: Die Luxusvilla war unbewohnt. Weil sie keine Alarmanlage hatte, konnte der Mann sich unbemerkt Zutritt zu dem drei Millionen-Anwesen verschaffen. Danach richtete er sich erst einmal häuslich ein: Er ließ er erst einmal eine Alarmanlage installieren und stellte eine Reinigungskraft ein. Ende Juni stahl er dann ein Pony aus dem Safari-Zoo in sa Coma de Sant Llorenç und brachte es im Lieferwagen auf sein neues Anwesen. Später klaute er auch noch einen Pitbull, den er ebenfalls in seinem großen Garten hielt. Da der Spanier den Behörden bereits bekannt war, rückten sie mehr als einmal an und nahmen ihn fest. Alle paar Wochen war der Mann festgenommen worden, mal von der Guardia Civil, mal von der Nationalpolizei. Schlussendlich ist er vor wenigen Tagen verhaftet worden, ihm soll der Prozess gemacht werden. Son Vida ist eine der bekanntesten Luxussiedlungen auf Mallorca. Sie liegt im Westen und oberhalb von Palma de Mallorca. Mehr als 350 Villen und Anwesen finden hier Platz, es gibt mehrere Golfplätze und auch einige renommierte Fünf-Sterne-Hotels.