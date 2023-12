Die Bevölkerung auf Mallorca wächst. Allerdings vorrangig durch die steigende Zahl von Zuwanderern, insbesondere aus dem Ausland. In lediglich zweiGemeinden auf der Insel war die Bevölkerungszahl im vergangenen Jahr rückläufig, in Ses Salines mit sieben sowie Valldemossa mit 32 weniger gemeldeten Einwohnern. Insgesamt stieg die Bevölkerung auf der Insel im vergangenen Jahr um 25.000 Einwohner.

In diesem Zeitraum gab es mehr Sterbefälle als Geburten, womit der Bevölkerungszuwachs hauptsächlich auf Zuwanderung zurückzuführen ist. Am 1. Januar dieses Jahres waren 26 Prozent der Bevölkerung Mallorcas Ausländer. Die Balearen insgesamt haben den höchsten Ausländeranteil in Spanien.





In einigen Gemeinden liegt der Ausländeranteil bei über 30 Prozent - Santanyi 30,7 Prozent, Andratx 33,3 Prozent, Alcudia 34,8 Prozent und an der Spitze Calvia mit 37,8 Prozent und Deia mit 37,9 Prozent. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung ist der Anteil in Deya besonders auffällig, da die Gemeinde nur 688 gemeldete Einwohner hat.



Calvia ist mit 53.496 Einwohnern die zweitgrößte Gemeinde Mallorcas und diese Zahl bedeutet einen Zuwachs von über tausend Einwohnern im Laufe des Jahres. Auch in Alcudia (1.008) und Manacor (1.262) sind die Bevölkerungszuwächse bemerkenswert.