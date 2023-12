Wer in diesen Tagen auf Mallorca unterwegs ist, der kann tagsüber das sonnige Wetter bei Temperaturen um die 17 Grad genießen. Doch nach Sonnenuntergang wird es kalt auf der Baleareninsel und es ist mit Frost zu rechnen. So sanken die Temperaturen in der Nacht von Montag auf Dienstag in einigen Regionen unter dem Gefrierpunkt, mit -3 Grad in Son Torrella und -2 Grad in Lluc (beide Stationen befinden sich in der Gemeinde Escorca) und -1 Grad in Campos.

Der Dienstag startet inselweit mit viel Sonne und frostigen Temperaturen. Im Laufe des Tages steigen die Werte allerdings auf 17 Grad. Dazu gibt es neun Sonnenstunden und einen beinahe wolkenfreien Himmel. Nach Sonnenuntergang, der derzeit um 17.26 Uhr stattfindet, sinken die Temperaturen wieder rapide ab: Dann zeigt das Quecksilber nur noch 4 Grad an. In der Gemeinde Escorca und am Heiligtum Lluc können die Werte erneut unter dem Gefrierpunkt sinken. In den Morgenstunden können sich Nebelbänke bilden. Nach einem sonnigen Dienstag wird es laut aktuellen Prognosen des spanischen Wetterdienstes vermehrt wolkige Abschnitte geben. Dann werden nur noch rund fünf Sonnenstunden auf der Insel erwartet. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 20 Prozent. Die Höchstwerte erreichen 16 Grad, nachts wird es bei 8 Grad wieder milder. Wer Weihnachten auf Mallorca feiern wird, kann sich über sonniges Wetter bei angenehmen Temperaturen um die 16 Grad freuen. Dazu gibt es bis zu zehn Sonnenstunden, nachts liegen die Werte zwischen 7 und 10 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt um die 16 Grad.