Ein Patient der psychiatrischen Abteilung des Universitätskrankenhauses Son Espases hat am Donnerstag Großalarm bei der Polizei ausgelöst. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, fügte sich der Algerier mit einer selbstgebauten Stichwaffe zunächst Verletzungen am eigenen Körper zu. Im Anschluss soll er das Pflegepersonal und die Sicherheitskräfte des Krankenhauses massiv bedroht haben. Man habe sich angesichts der eskalierenden Lage gezwungen gesehen, die Polizei zu rufen, sagte ein Kliniksprecher auf Mallorca gegenüber der Zeitung.

Nach übereinstimmenden Angaben von Polizei und Krankenhausleitung ereignete sich der Zwischenfall gegen 12.30 Uhr. Nach dem Ausrufen des Alarms rückte ein Spezialeinsatzkommando der Nationalpolizei in der psychiatrischen Station an. Den Beamten gelang es kurze Zeit später, den aggressiv auftretenden, bewaffneten Patienten zu überwältigen und vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen. Offenbar war der Nordafrikaner bereits seit Tagen durch sein gewalttätiges Verhalten auf der Station aufgefallen.