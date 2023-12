Nach einer plötzlichen Explosion ist am Freitag auf Mallorcas Nachbarinsel Menorca ein E-Auto völlig ausgebrannt. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, ereignete sich der Zwischenfall gegen acht Uhr morgens im Zentrum der Ortschaft Es Mercadal. Demnach befand sich der Mercedes-Benz EQC zu diesem Zeitpunkt an eine Ladestation angeschlossen. Der Besitzer des Wagens soll sich dem Blatt zufolge nur wenige Meter von seinem Auto entfernt aufgehalten haben, als dieses explodierte und anschließend in Flammen aufging.

Innerhalb weniger Minuten rückten der Meldung zufolge die Polizei und die Feuerwehr mit drei Löschfahrzeugen an. Auch zahlreiche Lokalpolitiker ließen sich den brennenden E-Mercedes nicht entgehen, darunter Bürgermeister Joan Palliser. Während das batteriebetriebene Auto komplett ausbrannte, wurden danebenstehende Mülltonnen nur leicht in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen bei dem Zwischenfall nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Explosion aufgenommen.