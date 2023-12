Der Naturschutzdienst Seprona der Guardia Civil hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen Mann eröffnet, der im Dorf Algaida in der Mitte von Mallorca eine schwerverletzte Katze einfach in einen Müllcontainer geworfen haben soll. Dem 42-jährigen Spanier wird Tierquälerei vorgeworfen.

Zugetragen haben soll sich der Vorfall am 25. November gegen 15.30 Uhr, zitierte die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Samstag aus Kreisen der Guardia Civil. Die verletzte Katze sei von dem Mann zunächst in eine Tüte gesteckt und dann in den Plastikcontainer geworfen worden. Ein Anwohner meldete dies den Ermittlern, die anrückten und sich um das Tier kümmerten.

Der Mann, gegen den jetzt ermittelt wird, wurde von Überwachungskameras gefilmt. Auf den Bildern ist dem Bericht von "Ultima Hora" zufolge zu sehen, wie er mit einem Auto ankommt und wie er das Tier in den Container wirft. Der Mann wurde identifiziert und tauchte am 21. Dezember in Begleitung eines Anwalts auf dem Revier der Guardia Civil in Sant Joan auf. Dort verweigerte er die Aussage.

Auf Mallorca hat ein eher robuster Umgang mit Tieren eine lange Tradition. Erst kürzlich wurde ein Mann freigesprochen, der eine verletzte Stute mit einer Axt zerhackt hatte, weil diese die Zufahrt zu einer Finca bei Pollença versperrt hatte.