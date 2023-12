Einer der festgenommenen mutmaßlichen Drogendealer bei der am Montag durchgeführten Razzia auf Mallorca soll Rauschgift in einem Hotelzimmer in dem bei deutschen Urlaubern beliebten Küstenort Peguera versteckt haben. Das geht aus dem Ermittlungsbericht der Nationalpolizei hervor. Der Mann war wohl mehrere Tage in dem Hotel im Südwesten untergebracht und deponierte dort zahlreiche Betäubungsmittel.

Eine halbe Hundertschaft der Nationalpolizei hatte am Montag und Dienstag im Rahmen eines groß angelegten Einsatzes gegen den organisierten Drogenhandel mehrere Wohnungen auf Mallorca durchsucht. Einer der mutmaßlichen Anführer der Drogenbande, bei dem es sich um einen Mann aus Belgien handeln soll, wurde am Flughafen von Palma mit 10.000 Euro Bargeld festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen begannen vor fast einem Jahr, als die Ermittler in Erfahrung brachten, dass die Drogen mit Booten aus Südamerika nach einem Zwischenstopp auf dem Festland auf Mallorca ankamen. Dabei sollen die sogenannten "Kuriere" die Drogen während der Einreise versteckt an ihrem Körper befestigt haben. Die großangelegte Drogenrazzia endete am vergangenen Dienstag. Insgesamt wurden 27 Personen verhaftet und rund sechs Kilo Kokain sowie 70.000 Euro Bargeld sichergestellt. Auch verschiedene Mengen von MDMA, Haschisch und Tusi wurden in Gewahrsam genommen.