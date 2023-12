Bei einem schweren Verkehrsunfall an Heiligabend ist auf Mallorca ein 21-Jähriger ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich um 6:15 in der Früh in der Nähe eines Kreisverkehrs im Barrio El Molinar. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer in seinem BMW von der Straße an und krachte gegen einen Baum.

In dem Fahrzeug befanden sich zwei Menschen. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte konnten die Sanitäter bei einer eingeklemmten Person nur noch den Tod feststellen. Eine weitere Person hatte sich mit leichten Verletzungen selbst aus dem Wrack befreien können. Im Einsatz waren ein Krankenwagen, die Polizei und die Feuerwehr.