Das schöne, also meist wolkenlose und zumindest am Tag nicht richtig kalte Wetter bleibt Mallorca erhalten. Auch an Silvester wird es wohl trocken bleiben, wie der Wetterdienst Aemet prognostiziert. Es soll dann milder sein als an den Weihnachtstagen, 19 Grad sind durchaus drin.

Auch nachts wird es nicht mehr 4 Grad kalt sein, sondern 9 bis 11 Grad. Der Wind – wichtig beim Feuerwerk – soll lediglich eher schwach blasen. Allerdings gibt es ein kleines Niederschlagsrisiko zum Jahreswechsel: Die Wahrscheinlichkeit liegt zwischen 20 und 25 Prozent. Sollte an Neujahr die Sonne ungetrübt scheinen, könnte das auf Mallorca traditionelle Anbaden nicht zur Tortur werden. Ähnliche Nachrichten Viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 17 Grad: So wird Weihnachten auf Mallorca gefeiert Die Weihnachtstage gestalteten sich kühl und sonnig: Kaum eine Wolke war über dem Himmel der Insel zu sehen. Die Höchsttemperaturen lagen bei 7 bis 18 Grad, nachts wurde es örtlich ausgesprochen kalt. In der Serra de Tramuntana sank das Quecksilber sogar unter die Null-Grad-Grenze. Kalt war es auch in Orten wie Binissalem (3,1 Grad), Sa Pobla (3,6 Grad) und Manacor (4,4 Grad). Das derzeitige Wetter auf Mallorca steht im Gegensatz zum Regen, der die Deutschen schon seit Wochen fast zum Wahnsinn treibt.