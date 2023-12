Ein bedauerlicher Tötungsversuch überschattet die Weihnachtstage auf Mallorca. Beamte der spanischen Nationalpolizei nahmen eine Frau fest, die ihrem Ehemann im Badeort Cala Major ein Messer in die Brust gestoßen haben soll. Die Tat wurde einer Pressemitteilung zufolge in einer Wohnung in der Straße Miquel Rosselló i Alemany verübt.

Die Verdächtige selbst hatte die Nationalpolizei verständigt und den Beamten mitgeteilt, dass ihr schwerverletzter Mann auf dem Bett liege. Bei der Ankunft der "policías" verwickelte sich die unter Alkoholeinfluss stehende Frau aber in Widersprüche: Zunächst behauptete sie, ein Fremder sei in die Wohnung eingedrungen und habe ihren Mann niedergestochen. Ähnliche Nachrichten Kind am Cala-Major-Strand unsittlich berührt: Mann festgenommen Dann sagte die Frau, ihr Mann sei auf der Straße mit einem Messer attackiert worden. Schließlich wurde die 59-Jährige von den Polizisten abgeführt. Der attackierte Mann konnte stabilisiert und in das Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden. An Weihnachten kommt es, da viele Familien eng aufeinander hocken, traditionell gehäuft zu Gewaltakten, doch die wenigsten enden tödlich. Weihnachten und die Zeit davor gelten als Phasen, während der der Stress für viele Beteiligte sehr hoch ist.