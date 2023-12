Während in Mitteleuropa Weihnachten für die Kinder längst gelaufen ist, steht ihren Altersgenossen auf Mallorca der Höhepunkt noch bevor. Denn in Spanien ist nicht das Christkind für den alljährlichen Geschenkereigen zuständig, sondern die Heiligen Drei Könige. Und die müssen sich der Überlieferung zufolge bis zum 6. Januar gedulden, ehe ihnen Aufmerksamkeit entgegengebracht wird.

Auf Mallorca reisen die Weisen aus dem Morgenland – namentlich Caspar, Melchior und Balthasar – gewöhnlich schon einen Tag vorher an. Der Insellage entsprechend nicht auf Kamelen, sondern auf einer historischen Llaüt, die den Namen La Balear trägt und in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag begeht, wie MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zu berichten weiß. An Land geht das Trio an der Moll Vell im Yachthafen zu Füßen der Kathedrale, und zwar gegen 18 Uhr.

Einmal festen Boden unter den Füßen, gesellt sich zu den Weisen aus dem Morgenland in diesem Jahr eine Heerschar von aufwendig herausgeputzten Umzugswagen, die von zahlreichen Gauklern und Performancekünstlern begleitet werden. Laut Zeitung sind es konkret 14 Umzugswagen und schätzungsweise 450 Künstler zu Fuß, die nicht nur den Kleinsten große Augen ins Gesicht zaubern möchten.

Am Moll Vell werden Caspar, Melchior und Balthasar von den wichtigsten Lokalpolitikern empfangen. Im Anschluss an ein paar weihnachtliche Grüße an die wartende Menge setzt sich der bunte Zug aus Weisen, Umzugswagen und Gauklern in Bewegung. Vor sich haben sie ein Runde durch die Altstadt von Palma. Über die Avinguda Antoni Maura geht es entgegen dem Uhrzeigersinn über folgende Stationen:

Passeig des Born

Calle Unió

La Rambla

Passeig

Calle Baró de Pinopar

Passeig Mallorca

Avinguda Jaume III.

Plaça de la Reina

Am Ende ihrer Reise durch Palma finden sich die Weisen aus dem Morgenland samt Anhang auf der Plaça de Cort vor dem Rathaus ein. Dort werden sie sich vom Balkon des prächtigen Baus ein letztes Mal an die Menge wenden.