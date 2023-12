Jetzt also doch! Die EMT-Stadtbusse in Palma de Mallorca bleiben das gesamte Jahr 2024 für Residenten gratis. Das hat der städtische Verkehrsdezernent Toni Deudero (PP) an diesem Donnerstagvormittag bekannt gegeben. Vorausgegangen war die Nachricht aus Madrid, den gesamten öffentlichen Nahverkehr auf den Inseln mit 43 Millionen Euro zu subventionieren sowie die Ankündigung, dass Überlandbusse, Züge und die Metrolinien M1 und M2 im kommenden Jahr ebenfalls nichts kosten werden.

Ähnliche Nachrichten Bus- und Bahnfahren auch 2024 für Inselresidenten auf Mallorca gratis Nach der Ankündigung der Zentralregierung, den öffentlichen Nahverkehr ein weiteres Jahr zu bezahlen und der Tatsache, dass die Balearen-Regierung Passagiere auf Überlandverbindungen weiter gratis reisen lässt, war auch der Druck auf die Stadtoberen in Palma gestiegen. Die linke Opposition kritisierte das Rathaus mit dem Vorwurf, Bürgermeister Jaime Martínez wolle "Geld mit den Bürgern machen, obwohl Subventionen aus Madrid fließen". Der ursprüngliche Plan der seit Mai an der Macht befindlichen konservativen Stadtregierung war es nämlich gewesen, ab dem 1. Januar 2024 für die Stadtbusse, die 2023 für Residenten nichts kosteten, wieder zu kassieren. Diesen hat man nun offenbar aufgegeben. Einheimische und Residenten können sich also freuen, die mehr als 40 Linien der EMT auch im kommenden Jahr wieder gratis nutzen zu dürfen.