Der Besitzer einer bekannten Bar im Ferienort Port de Pollença im Norden von Mallorca hat einen jungen Gast mit einem Golfschläger ins Koma geprügelt. Laut einer Pressemitteilung der Guardia Civil wurde der Mann, der das Lokal "Legends" betreibt, unverzüglich festgenommen. Der Wirt hatte offenbar angenommen, dass der Gast samt zwei Freunden die Zeche prellen wollte.

Die Tat wurde bereits am Heiligen Abend, 24. Dezember, in der Mestral-Straße des Ortes verübt. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 23-jährigen Spanier. Zusammen mit seinen Freunden hatte er mehrere alkoholische Getränke konsumiert. Gegen 4 Uhr nachts machten die drei laut dem Betreiber Anstalten, das Lokal ohne zu bezahlen zu verlassen.

Es entbrannte eine lautstarke Diskussion, in deren Verlauf, einer der Gäste dem aus Kolumbien stammenden Wirt offenbar eine Ohrfeige verpasste. Daraufhin bewaffnete sich der anscheinend Angegriffene mit einem Golfschläger und prügelte auf den Kopf des Mannes ein, der sofort auf den Boden stürzte und stark blutete. Schnell begab sich dessen Mutter in die Bar. Der Krankenwagen benötigte offenbar eine halbe Stunde, bis er am Tatort eintraf. Das Opfer fiel ins Koma und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Port de Pollença ist ein Urlauberort, in den es im Sommer vor allem gut situierte Briten zieht, die dort in Apartments und Hotels wohnen. Sie besuchen vor allem den Albercutx-Strand, der sich in der Nähe des Hotels Illa d'Or befindet.