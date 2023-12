In der Belegschaft der auf Mallorca mit zahlreichen Filialen vertretenen spanischen Supermarkt-Kette Eroski brennt die Luft. Laut der zuständigen Gewerkschaft UGT stoßen sich Mitarbeiter daran, am Nachmittag des 31. Dezember und des 5. Januar arbeiten zu müssen.

Es könne nicht angehen, an Silvester, wie vom Arbeitgeber verlangt, in besonders touristischen Zonen bis 19 Uhr und am Tag vor dem Dreikönigstag bis 21 Uhr anwesend zu sein, hieß es. "Wir sind das Unternehmen, deren Filialen in diesen Tagen am spätesten schließen", so die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung.

Eroski ist neben Mercadona die Supermarktkette mit den wohl meisten Filialen auf Mallorca. Hinzu kommen die deutschen Unternehmen Aldi und Lidl, die ebenfalls über ein dichtes Netz von Märkten auf der Insel verfügen. Auch weitere Ketten wie Día sind auf der Insel vertreten.