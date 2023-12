Die spanische Nationalpolizei hat auf Mallorca die Ermittlungen in einem höchst ungewöhnlichen Fall aufgenommen. Ein 55 Jahre alter Spanier hatte in Palma im Bereich der Manacor-Straße seinen Arzt aufsuchen wollen, weil es ihm nicht besonders gut ging. Er informierte seine Frau, setzte sich in sein Auto und starb noch am Steuer, bevor er losfahren konnte.

Ein Nachbar, der unterwegs war, sah den Mann aus der Ferne im Auto sitzen und ging nach Hause. Von seinem Fenster aus bemerkte der Anwohner dann, wie sich zwei fremde Männer an dem Auto seines Nachbarn zu schaffen machten und daraus Dinge daraus entnahmen. Er rief auf die Straße herunter, was sie da machten, da rannte das Duo davon. Ähnliche Nachrichten Nahe Kathedrale von Palma: Diebe stehlen Teile eines von Urlaubern geliebten Wandmosaiks Mehr ähnliche Nachrichten Der Beobachter verständigte die Frau des Nachbarn, sie fiel aus allen Wolken, weil sie ihren Mann längst beim Arzt vermutet hatte, und gemeinsam begaben sich die beiden daraufhin zum Wagen. Dort fand die Frau ihren Mann leblos vor. Der herbeigerufene Notarzt konnten nur noch den Tod des Mannes bestätigen. Unterdessen fahndet die Polizei nach den zwei Dieben. Sie sollen dem Toten alles, was er an Wertgegenständen bei sich hatte, entwendet haben. Der Augenzeuge konnte die beiden Männer nur wenig beschreiben. Der Vorfall hatte sich bereits am Mittwochabend gegen 23 Uhr zugetragen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.