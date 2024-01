Auch in diesem Jahr hat sich eine solide Truppe Insulaner und Residenten von den kühlen Temperaturen um die 15 Grad und den Wolken am Himmel nicht davon abschrecken lassen, am traditionsreichen Neujahrsbaden im Meer von Mallorca teilzunehmen. Am Strand Can Pere Antoni in Palma stürzten sich rund zwanzig Hartgesottene gegen elf Uhr in die Wogen des kalten Nasses.

Einer der Wagemutigen sagte der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora": "Es ist eine hervorragende Wassertemperatur, und draußen ist es kälter als im Meer". Drei Badende sangen nach ihrem sportlichen Einsatz ein deutsches Lied. Anschließend sangen drei Teilnehmerinnen ein Lied aus ihrer deutschen Heimat, und die restlichen Anwesenden summten zu den für sie fremden Klängen mit. Die Sportler wurden sodann für ihren Einsatz mit Schokolade, Ensaïmadas und Gebäck belohnt...und zum Warmwerden gab es sogar ein Glas Sekt.