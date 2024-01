Der frühere balearische Umweltminister, Miquel Mir, der derzeit Geografie an der Balearen-Universität auf Mallorca (UIB) lehrt, hat mit weiteren Wissenschaftlern eine Studien zur Messung der Windbedingungen und der Sedimentverlagerung in Dünensystemen durchgeführt. Die Untersuchung, an der auch Guillem Xavier Pons, Professor für Biologie an der UIB, Irene Delgado von der Universität Cádiz und Thom Smyth von der University of Huddersfield beteiligt waren, ist kürzlich im Journal of Marine Science and Engineering veröffentlicht worden.

Ein Fazit der Forschungsarbeit ist, dass die erste Dünenreihe für die Erhaltung der Strände von wesentlicher Bedeutung ist. Miquel Mir sagte diesbezüglich: "In einem Dünensystem agieren ständig natürliche und anthropogene, also vom Menschen verursachte, Faktoren miteinander. Jede noch so kleine Veränderung kann sich auf das gesamte System auswirken." Die Messungen wurden an der Cala Tirant auf Menorca durchgeführt, wobei auch Windmulden, die als "Blowout" bezeichnet werden, hinter der ersten Dünenreihe untersucht wurden. Am Strand von Es Trenc sind die Dünen teilweise in einem schlechten Zustand. Ähnliche Nachrichten Neues Ranking: Der schönste Strand Spaniens liegt auf den Balearen Mehr ähnliche Nachrichten Eine weitere Schlossfolgerung der Studie ist, dass die Topografie und die Beschaffenheit einer Düne wesentlichen Einfluss hat auf das Verhalten des Windes hat. Beim Auftreffen auf die erste Dünenlinie verliert der Wind an Kraft, und das von ihm aufgewirbelte Sandmaterial fällt hinunter zu Boden. Umso wichtiger ist daher eine gute und stabile erste Dünenlinie, um eine Erosion des Strandes zu verhindern. Auch nach einem Sturm kann sich der Strand, der dadurch widerstandsfähiger ist, wieder besser erholen. Ferner erklärte Mir, dass ein gut erhaltenes Dünensystem immer eine gut ausgeprägte Frontlinie aufweisen würde. Diese Ergebnisse seien nicht für ein gutes Strandmanagement auf den Balearen, sondern weltweit von Bedeutung. Bezüglich des der Strände auf Mallorca zeigte sich der Geografieprofessor allerdings kritisch. Er erklärte, dass an den beliebten Stränden von Es Comú de Muro, Cala Agulla und einigen Bereichen von Es Trenc und Cala Millor das gesamte Dünensystem beeinträchtigt sei. Doch würden einige Maßnahmen zur Erhaltung der Dünen in Es Trenc, die durch Aufschüttung von Sand zur Erholung des Strandes durchgeführt werden, bereits erste Erfolge aufweisen.