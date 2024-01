Nach der Eiseskälte, in der Mallorca noch am Dienstagfrüh erwachte, zeigte sich der Mittwochmorgen wieder von seiner milden Seite. Während es in Palma 24 Stunden vorher noch 1 Grad hatte (gefühlt minus 2 Grad), kletterte das Quecksilber im Thermometer am morgen schon auf frühlingshafte 14 Grad. Bis zum Nachmittag soll sogar wieder die 20-Grad-Marke geknackt werden.

Anderswo auf der Insel fiel der Temperatursprung noch stärker aus. Pollença, wo am Dienstagfrüh 0 Grad gemessen wurden, erwachte an diesem Mittwoch bei 15 Grad. Auch krass: Andratx bibberte noch am Dienstagmorgen bei 1 Grad, am Mittwoch waren es 17. In Portocolom kletterten die Werte binnen 24 Stunden von 6 Grad auf 16 Grad. Am Mittwochnachmittag können stellenweise bis zu 21 Grad auf Mallorca gemessen werden. Dazu scheint die Sonne vom blauen Himmel, bisweilen ziehen aber Wolkenfelder vorüber. Diese sollen bis Donnerstag dann inselweit für eine eher graue Wolkendecke sorgen. Zum Ende der Woche kann ein Regenband über Mallorca ziehen, wobei es mit 7 bis 17 Grad mild bleiben soll. Die neue Woche beginnt dann wieder mit Sonne und Wolken, allerdings mit deutlich niedrigeren Temperaturen. Nachts werden dann wieder Werte um 4 Grad gemessen, tagsüber soll es nicht wärmer als 12 oder 13 Grad werden. Die Wassertemperatur um Mallorca beträgt 15 bis 16 Grad.