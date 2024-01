Mallorca ist am zweiten Tag des Jahres zu eiskalten Temperaturen erwacht. Vielerorts handelte es sich um die bisher kälteste Nacht dieses Winters. Selbst in der Inselhauptstadt Palma wurden am Morgen nur 1 Grad gemessen, die meisten Wetter-Apps zeigten bei der gefühlten Temperatur selbst in der Stadt Minusgrade an. Tatsächlich gemessen wurden Werte unter null Grad unter anderem in Escorca (-2) oder am Kloster LLuc (-1).

Auch anderswo lagen die Temperaturen am Morgen noch deutlich im einstellingen Bereich, so zum Beispiel in Sóller (3 Grad), Llucmajor (4 Grad), Campos (3 Grad), Portocolom (6 Grad) oder Andratx (7 Grad). Im Nordosten lagen die Werte um den Gefrierpunkt mit 0 Grad in Sa Pobla und 1 Grad in Pollença. Als Entschädigung für die Kälte aber schien die Sonne fast inselweit von einem stahlblauen Himmel. Ähnliche Nachrichten Traditionelles Neujahrsbaden findet auch 2024 auf Mallorca wieder statt Und: Bereits am Dienstagnachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad in Palma und 19 Grad im Nordosten. Schon am Mittwoch wird dann in vielen Gegenden der Insel sogar die 20-Grad-Marke gesprengt. Bis zum Ende der Woche ändert sich das Wetter dann kaum. Tagsüber wird es bei bis zu 20 Grad sonnig und freundlich, nachts bleibt es frisch, wenngleich nicht mehr ganz so kalt wie in der vergangenen Nacht. Die Wassertemperatur rund um Mallorca beträgt derzeit 15 bis 16 Grad. Das hat viele Insulaner dennoch nicht davon abgehalten, am Montag ein Neujahrsbad zu nehmen.