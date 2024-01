Ein Kleinlaster ist am Mittwoch auf Mallorca aus noch nicht geklärten Gründen in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, ereignete sich der Zwischenfall gegen 14 Uhr auf der Autobahn Andratx-Palma in Fahrtrichtung Palma. Demnach bemerkte der Fahrer des Kleinlasters plötzlich starke Rauchentwicklung unter der Kühlerhaube. Kaum hatte der Mann sein Fahrzeug auf der Standspur zum Stehen gebracht, ging der Kleinlaster in Flammen auf. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig ins Freie retten und blieb unverletzt.

Andere Verkehrsteilnehmer alarmierten der Zeitung zufolge die Rettungskräfte, die kurz darauf mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr anrückten. Diese brachten die Flammen zwar rasch unter Kontrolle, konnten aber nicht verhindern, dass das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Infolge der Löscharbeiten kam es zu zeitweise langen Staus in Fahrtrichtung Palma. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Ursachen des Brandes aufgenommen.