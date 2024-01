Mallorca steht ein einschneidender Wetterwechsel bevor. Laut den Meteorologen von Aemet regnet es ab Freitag örtlich Bindfäden. Das staatliche Wetteramt warn mit Stufe Gelb vor hohen Wellen und starkem Regen im Norden und Nordosten der Insel. Auch mit Blitz und Donner wird gerechnet. Diese Lage hält bis mindestens Samstag an. Parallel dazu gehen die Temperaturen von derzeit noch etwa 17 auf nur noch 13 bis 14 Grad am Tag nach unten. In der Nacht wird es wieder relativ kalt.

Bei dem erwarteten Niederschlag handelt es sich um den ersten seit mehreren Wochen auf der Insel. Die Trinkwasservorräte waren deswegen zur Neige gegangen, die Stauseen Cúber und Gorg Blau sind nur noch zu einem Drittel gefüllt. Der Vorhersage zufolge soll es nach einem relativ trockenen Sonntag wieder nass werden. Die Schneefallgrenze sinkt zeitweise auf unter 1000 Meter. Ähnliche Nachrichten Erst Frost, dann T-Shirt-Wetter: Plötzlich ist es frühlingshaft mild auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Am Mittwoch war es ungewöhnlich warm gewesen: Die Temperaturen stiegen örtlich auf über 20 Grad, in Palma bewegten sich einige Menschen in T-Shirts durch die Straßen. Spitzenreiter war Port de Pollença mit 23,1 Grad, auf Platz 2 folgte Muro mit 22,9 Grad, am Leuchtturm von Cala Rajada wurden 22,5 Grad gemessen. Am Dienstagmorgen noch waren die Insel-Bewohner bei klirrend kalten Temperaturen aufgewacht. Örtlich fielen die Werte deutlich unter den Gefrierpunkt.