Mit starken Regenfällen hat am frühen Freitagmorgen ein Tiefdruckgebiet Mallorca gereicht. Örtlich – etwa in Palma – schüttete es zeitweise wie aus Kübeln. Einher ging der Wetterumschwung mit Blitz und Donner. Es handelt sich um den ersten Regen seit vielen Wochen auf der Insel. Die Trinkwasservorräte waren wegen der anhaltenden Trockenheit bereits zur Neige gegangen.

Wegen hoher Wellen und dem starken Regen wurde für Freitag örtlich die Warnstufe Gelb ausgerufen. Sie gilt für das Meer im Süden, Westen, Nordwesten und Norden, für die Serra de Tramuntana und für die Gegend um Artà und Cala Rajada. Der Wind frischt am Samstag gehörig auf und weht bis Sonntagabend aus dem Nordwesten. Auch am Dreikönigstag und am Sonntag gilt auf fast der gesamten Insel die Warnstufe Gelb.

Am Donnerstag war es nicht mehr so warm wie am Mittwoch: Auf Platz 1 gelangte Port de Pollença mit 19,9 Grad, auf Rang 2 die Mole Dic de l'Oest mit 19,2 Grad. Es folgen Banyalbufar und Binissalem mit 19 Grad vor Calvià un Cala Rajada mit 18,7 Grad. In der Serra d'Alfabia stieg das Quecksilber lediglich auf 12 Grad.