Mallorca ist einer der Orte auf der Welt mit der höchsten Dichte an Windmühlen. Doch die ehemaligen Wahrzeichen der Insel sind seit vielen Jahren vom Aussterben bedroht. Mit dem Projekt Alcúdia Tech Mar wurde nun ein technologischer Meilenstein gesetzt, der den Mühlen ihre einstige Bedeutung zurückgeben soll. Durch das Recycling von Elektromotoren aus Audi-Fahrzeugen sollen noch in diesem Jahr zehn Windmühlen in den Feuchtgebieten von Sa Pobla, Búger und Muro Strom erzeugen.

Die Idee dahinter ist, dass der von den alten Mühlen erzeugte Strom in Zukunft für ein grünes Wasserstoffkraftwerk genutzt wird, das Frachtschifffe und Fähren im Hafen von Alcúdia mit Treibstoff versorgt. „Wir sprechen über die Stromerzeugung in den Mühlen und den Kreislaufgedanken. Wir bewahren ein historisches Erbe, aber auch eine Ikone der mallorquinischen Landschaft. Allein auf der Insel gibt es rund 3000 Windmühlen, die zur Wassergewinnung genutzt wurden", erklärt Bartomeu Rosselló, Projektleiter von Alcúdia Tech Mar. Ähnliche Nachrichten Alte Mühle bringt neuen Wind in die Energiegewinnung auf Mallorca Am 8. April 2022 wurde in einer privaten Mühle bei Son Ferriol der erste Prototyp für den Umbau einer traditionellen mallorquinischen Windmühle zur Stromerzeugung vorgestellt. Der Ingenieur Josep Pascual, Präsident der Associació d'Amics dels Molins de Mallorca (Verband der Mühlenfreunde) und eine internationale Autorität auf diesem Gebiet, hatte das Gerät entwickelt, das Audi-Motoren recycelt, die den Anforderungen für den Einsatz in Kraftfahrzeugen nicht mehr genügen. "Wir schenken ihnen ein zweites Leben", sagt Rosselló. Der erste Prototyp erzeugte monatelang 15 kWh Strom. Später wurde er durch die Entwicklung eines zweiten Prototyps mit variabler Frequenz verbessert, der jetzt bis zu 30 kW/Stunde erreicht. Die balearische Landesregierung hat nun zehn Millionen Euro bereitgestellt, damit sich zehn Windmühlen in verschiedenen Feuchtgebieten auf Mallorca wieder wie früher drehen können, diesmal zur Stromerzeugung. Es handelt sich um das Pilotprojekt "Molins Actius", das später auf mindestens 100 weitere Mühlen ausgeweitet werden soll, um genügend Energie zu erzeugen, um grünen Wasserstoff für den Seeverkehr im Hafen von Alcúdia zu produzieren. "Wir haben die Technologie und die Beteiligung des Audi-Konzerns, der sich voll engagiert", sagt der Projektleiter von Alcúdia Tech Mar.