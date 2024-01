Die Nationalpolizei hat einen 18-Jährigen Algerier verhaftet, der in Palma ein Mädchen zuerst sexuell nötigte, sie anschließend zusammenschlug, um am Ende mit ihrer Handtasche zu fliehen. Der Vorfall ereignete sich am 1. Januar gegen sechs Uhr morgens in Palmas Ausgehviertel Santa Catalina.

Die junge Frau hatte mit einer Freundin zusammen in einer Bar etwas getrunken, als eine Gruppe von jungen Männer sie ansprachen. Einige Stunden später gingen die Mädchen in eine Diskothek, wo das Opfer allein zurückblieb, nach einer Weile dann aber beschloss, zu ihrer Freundin nach Hause zu gehen. Der jetzt festgenommene Mann näherte sich dem Opfer, das ihn bat, es in Ruhe zu lassen, woraufhin der Mann ihren Arm ergriff und versuchte, sie zu küssen. Der junge Mann folgte ihr, bis er sie an den Haaren packte und von hinten angriff.

Das Opfer fiel zu Boden und der Täter schlug ihr ins Gesicht und entriss ihr die Handtasche, die sie bei sich trug. Das Mädchen fing an zu schreien, bis einige Jugendliche, die in der Nähe waren, ihr zu Hilfe kamen. Das Opfer, eine 20-jährige spanische Staatsangehörige von den Kanarischen Inseln, musste ärztlich behandelt werden und erstattete Anzeige bei der Nationalpolizei, die eine Untersuchung einleitete. Ähnliche Nachrichten Mädchen auf Mallorca angegriffen: Gericht wirft zwei Algerier aus Spanien heraus Mehr ähnliche Nachrichten Die Kriminalpolizei konnte den Verdächtigen identifizieren und am Donnerstagmittag in Son Gotleu als mutmaßlichen Täter einer versuchten sexuellen Nötigung und eines Raubes festnehmen. Die Beamten zeigten eine Reihe von Fotos von Jugendlichen mit ähnlichen körperlichen Merkmalen, und das Opfer erkannte zweifelsfrei den jungen Mann, der ihre Handtasche gestohlen hatte. Der Täter wurde in einer Notunterkunft, in der er wohnte, festgenommen und am Freitagmorgen dem Haftrichter vorgeführt. Die Richterin ordnete seine Freilassung unter der Auflage an, sich jeweils am 1. und 15. des Monats vor Gericht zu melden. Außerdem ordnete sie die Einziehung seines Reisepasses an und verbot ihm, Spanien zu verlassen.