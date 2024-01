Bonbon-Regen statt Gewitterschauer. Trotz der unsicheren Witterungslage verzauberten die Heiligen Drei Könige wie jedes Jahr ganz Mallorca. So fanden die Festtagsumzüge mit Melchior, Caspar und Balthasar am Freitagabend in allen Dörfern und Städten statt, in einigen Orten aufgrund der meteorologischen Vorhersagen eine Stunde früher als vorgesehen.

In Palmas Hafen landeten die Heiligen Drei Könige gegen 19 Uhr an Bord der historischen Llaüt „Balear“, von dort führte der Umzug mit Dutzenden von Karossen durch die Innenstadt. Auf dem Weg verteilten die Könige und ihre Pagen knapp zwei Tonnen Bonbons unter den kleinen und großen Zuschauern. Auch in anderen Orten der Insel wurden die Drei Könige aus dem Morgenland mit bunten Festtagsumzügen willkommen geheißen.