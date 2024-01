Das neue Jahr hat begonnen und die Weihnachtszeit ist offiziell vorbei. Eigentlich. Auf Mallorca geht sie aber noch ein bisschen weiter. Denn die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt von Palma wird noch bis zum Samstag, 20. Januar, eingeschaltet sein. Das hat die Pressestelle der Stadtverwaltung auf Anfrage von MM bestätigt. Allerdings wird sie seit Montag, 8. Januar, abends ausgeschaltet und erst an einem bestimmten Datum für ein letztes Mal eingeschaltet.

Bis zum Stadtfest Sant Sebastià, das am 20. Januar gefeiert wird, werden die Plätze und Gassen der Inselhauptstadt weiter in weihnachtliches Licht getaucht sein. In anderen Stadtteilen wird die Dekoration jetzt langsam abgenommen, so die Pressesprecherin Laura Duran. Im Zentrum gibt es viele Publikumsmagneten, wie etwa die Flaniermeile Passeig de Borne, oder die riesige, begehbare Weihnachtskugel am Passeig Sagrera. Die weihnachtlich geschmückte Altstadt zieht jeden Winter zehntausende Menschen an.

Dafür sind im Vorfeld in wochenlanger Arbeit mehr als 400 Kilometer lange Lichterketten sind in der gesamten Stadt verteilt worden. Das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung ist am 23. November 2023 gefeiert worden. Mehr als 20.000 Menschen waren bei dem Event in der Altstadt dabei. Insgesamt gibt die Stadtverwaltung in dieser Saison rund 1,23 Millionen Euro aus, um die Weihnachtsbeleuchtung rund zwei Monate anzuschalten. Wer aber noch auf der Suche nach Glühwein und Bratwurst ist, wird enttäuscht werden. Denn alle Weihnachtsmärkte der Insel sind schon abgebaut.

Die große, begehbare Weihnachtskugel unweit des Hafens von Palma de Mallorca ist einer der Publikumsmagnete. Foto: Patricia Lozano

Ein Besuch in der Altstadt von Palma de Mallorca lohnt sich trotzdem. Am Sonntag, 7. Januar, hat auf den Balearen der Winterschlussverkauf begonnen. Bei den Rebajas locken viele kleine Läden und große Filialisten mit Rabatten von bis zu 50 und teilweise sogar 70 Prozent. Noch bis Sonntag, 29. Januar, läuft der Schlussverkauf. Wer mit dem Gedanken spielt, einen spontanen Mallorca-Urlaub zu buchen, hat in diesen Tagen gute Chancen. Vor allem die Billig-Airline Ryanair bietet bis Ende Januar viele Mallorca-Flüge für unter 20 Euro an. Hier können Sie nachlesen, von welchen deutschen Flughäfen Sie günstig nach Mallorca kommen.