Ein bekannter Restaurantbetreiber in Portitxol, einem feinen Meeresviertel von Palma de Mallorca, ist Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch berichtete, wurde der Mann vor seiner Haustür am Tag vor Silvester von vier jungen Männern abgepasst, angegriffen, niedergerungen und beraubt.

Seinen Angaben zufolge rissen ihn die Kriminellen mit Macht zu Boden, entkleideten ihn und fesselten ihm die Beine mit seinem eigenen Gürtel. Sie stahlen dem Wirt 850 Euro, die er an einem Automaten einzahlen wollte. Es handelte sich um den Lohn für eine Mitarbeiterin. Ähnliche Nachrichten Mädchen auf Mallorca angegriffen: Gericht wirft zwei Algerier aus Spanien heraus Mehr ähnliche Nachrichten Auch die Restaurant- und Wohnungsschlüssel sowie das Handy wurden dem Mann entwendet. Der Überfall habe nur drei bis vier Minuten gedauert, so das Opfer. Der Mann vermutet, vor der Tat ausgespäht worden zu sein. Er betreibt ein bekanntes Restaurant in der Gegend, wollte aber seine Identität aus Angst vor Repressalien nicht preisgeben. Laut "Ultima Hora" ist schon seit längerem eine organisierte Bande in den Viertels Portitxol und El Molinar aktiv. In dieser Gegend wohnen nicht wenige wohlhabende Ausländer, darunter auch Deutsche. Sie gilt auch als Anziehungspunkt für ein internationales erlebnisorientiertes und kulinarikinteressiertes Publikum, die dort in Restaurants mit Meerblick einkehren.