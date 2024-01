Im kollektiven Gedächtnis der Bewohner Palmas hat Es Jonquet einen festen Platz als Standort legendärer Bars und Diskotheken, die sich ab den 1950er Jahren in den alten, bereits Ende des 19. Jahrhunderts stillgelegten Windmühlen ansiedelten. Generationen von Mallorquinern verbrachten dort die heißesten Sommernächte ihrer Jugend. Anwohnerin Ana Maria Talego erinnert sich daran, dass es hier einst fünf verschiedene Nachtclubs gleichzeitig gab. Damals habe es aber keine Probleme mit Lärm und sonstigen Belästigungen gegeben.

Das ist heute anders. Vor allem, wenn an Samstagen schon nachmittags die Party losgeht, sei es häufig kaum auszuhalten. Einer der Höhepunkte der Exzesse: ein von Anwohnern gefilmtes Pärchen, das auf offener Straße Sex hatte. Das Video sorgte auch international für Aufsehen und wurde zum Symbol für den Verfall der Sitten auf der Insel. „Die Leute von heute sind einfach anders drauf”, sagt Talego. Zwei Diskotheken gibt es noch im Viertel. „Ohne sie wäre Es Jonquet das Paradies”, findet sie.

Eine der Diskotheken ist gerade einmal zehn Meter vom nächstgelegenen Wohnhaus entfernt. Auch Maraya Meseguer von der Anwohnervereinigung in Es Jonquet klagt über die Nachtclubs. Zumal der neue Nutzungsplan des Viertels dort eigentlich keine solchen Aktivitäten mehr vorsieht und eine der Diskotheken einen Teil der Plaça del Vapor zu privaten Zwecken nutze, der eigentlich öffentlich sei. Dragan Mirosavljevic hofft ebenfalls, dass Es Jonquets Tage als Ausgehviertel gezählt sind. Er hat sich kürzlich eine Immobilie in dem Viertel zugelegt. Vom nächtlichen Treiben vor Ort hat er sich selbst noch kein Bild gemacht. Schalldichte Fenster aber hat er dennoch bereits in Auftrag gegeben.

Tatsache ist, dass der Betreiber der Diskotheken über eine allen Gerüchten zum Trotz gültige Betriebslizenz verfügt, die auch kein Auslaufdatum hat, wie Neus Truyol erklärt. Die Linkspolitikerin war in der vergangenen Legislaturperiode federführend an der Ausarbeitung des Nutzungsplans von Es Jonquet beteiligt und kennt die Zusammenhänge daher genau. Zwar würde die aktuelle Lärmschutzverordnung der Stadt die Einrichtung einer Diskothek in einem Wohngebiet wie Es Jonquet verbieten. Bereits bestehende Genehmigungen aber betreffe das nicht. Und so werden sich die Anwohner also wohl noch eine Weile mit den feierwütigen Nachtschwärmern in ihrem Viertel abfinden müssen.