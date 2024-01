Die Geschäftsführung des Evolution Mallorca International Film Festivals (EMIFF) ist seit Freitag um ein berühmtes Mitglied reicher. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" unter Berufung auf die Festivalleitung meldete, entschied sich der dänische Schauspieler Mad Mikkelsen, 58, für eine aktive Beteiligung an dem 2012 gegründeten Event. Lange bitten musste man den Charakterdarsteller, der auf der großen Leinwand zuletzt in Indiana Jones und das Rad des Schicksals zu sehen war, offenbar nicht. "Natürlich mache ich das. Ich finde Mallorca großartig, und es ist ein tolles Festival", soll der Däne der deutschen Festivalgründerin und -chefin Sandra Seeling Lipski auf deren Werben geantwortet haben. Mikkelsen ist auf Mallorca, wo er ein Haus besitzt, seit Jahren ein oft gesehener Gast.

Die Festivalleitung erhofft sich von Mikkelsen einen Schub öffentlicher Aufmerksamkeit, die dazu genutzt werden soll, in den kommenden Jahren noch stärker zu wachsen. "Das neue EMIFF-Führungsmitglied ist seit Jahren freundschaftlich mit dem Festival verbunden", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme am Freitag weiter. Erstmals habe Mikkelsen dem Filmfestival 2018 beigewohnt, damals als Ehrengast bei der Preisverleihung Evolution Vision. In der Geschäftsführung des EMIFF sind zwei weitere Skandinavier aus der internationalen Filmbranche vertreten: der schwedische Regisseur Ruben Östlund, ausgezeichnet unter anderem mit zwei Goldenen Palmen und drei Oscar-Nominierungen, sowie der dänische Schauspieler und Produzent Kim Magnussen, der bereits zwei Oscar-Statuen in der Kategorie Kurzfilm einheimste.

Die 13. Auflage des Evolution Mallorca International Film Festivals geht in diesem Jahr zwischen dem 23. und 29. Oktober über die Bühne.