Die spanische Polizei sucht derzeit nach Dieben, die in eine Villa in Costa d'en Blanes oberhalb des Superyachthafens von Puerto Portals in Calvià auf Mallorca eingebrochen sind. Der Vorfall soll sich in der Silvesternacht ereignet haben. Den Tätern gelang es, Geld und Schmuck zu erbeuten. Dabei schließen die Beamten nicht aus, dass die Räuber die Besitzer des Luxusanwesens, ein älteres Ehepaar, zuvor beobachtet haben.

Als die Hauseigentümer wenige Stunden später zurückkamen, stellten sie fest, dass in ihrem Anwesen alles durchwühlt worden war. Zudem war ein Tresor, wertvoller Schmuck und eine große Menge Bargeld entwendet worden. Wenige Minuten später trafen Beamte der Polizei am Tatort ein. Auch die Nachbarn wurden befragt, doch hatte niemand von ihnen etwas gehört. Die Beamten gehen davon aus, dass die Diebe die stattfindenden Silvesterfeierlichkeit nutzten, um ungestört ihren Einbruch durchzuführen und leichter an ihre Beute zu kommen.