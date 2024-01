Die spanische Polizei hat einen 50 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird , den Diebstahl eines Weihnachtslottos im Wert von 6.000 Euro frei erfunden zu haben. Der mutmaßliche Betrüger, der von der spanischen Lokalpresse "Mohamed" genannt wird, wurde am Donnerstag in das Polizeipräsidium vorgeladen, weigerte sich jedoch eine Aussage zu machen.

Mohamed soll die Medien am 26. Dezember, also vier Tage nach Ziehung der Gewinnzahlen der Lotterie "El Gordo" darauf aufmerksam gemacht haben, dass das Los mit der Nummer 88979 , das einen Wert von 6.000 Euro gehabt hätte, gestohlen worden sei.

Der Mann beschuldigte eine Mitarbeiterin der Lotto-Annahmestelle in Palma, die er seit über zehn Jahren aufsuchte, diesen Lotto-Schein an sich genommen zu haben. Nun wurde nach der Auswertung von Videomaterial der Sicherheitskameras in dem Kiosk festgestellt, dass ein solches Ticket mit der oben genannten Nummer niemals existent war. Trotzdem habe sich jedoch Mohamed mit dem Fall an die Polizei gewandt, um den vermeintlichen "Diebstahl" anzuzeigen.