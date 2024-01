Beamte der Lokalpolizei von Llucmajor im Süden von Mallorca haben am Samstag im Badeparadies Arenal eine junge Frau festgenommen, die ihren Ehegatten mit kochender Brühe überschüttet hatte. Laut einer Pressemitteilung war die 23-jährige Senegalesin spanischer Nationalität erst einen Monat mit dem Mann verheiratet gewesen.

Das 28-jährige Opfer musste mit schweren Verbrühungen und Verbrennungen zweiten Grades in das Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden. Bei diesem handelt es sich um einen ebenfalls aus dem Senegal stammenden Mann.

Die Tat wurde in einem Wohnhaus an der Menorca-Straße begangen. Die beiden Eheleute wohnten bislang zwar nicht zusammen, hielten sich aber zum Zeitpunkt des Vorfalls in einem Raum auf. Zunächst diskutierten sie lautstark, dann begab sich die Frau in die Küche, holte einen Topf mit der kochenden Flüssigkeit und goss diese auf den Körper des Mannes.

Nachbarn riefen die Polizei, die auch schnell eintraf und die Täterin abführten. Der Teil von Arenal, der sich auf dem Gebiet der Gemeinde Llucmajor befindet, gilt als problematisch. In den heruntergekommenen Betonbauten wohnen vor allem sozial schwache Menschen. Begibt man sich über die Gemeindegrenze nach Palma, verbessert sich die Gegend zusehends.