Im Urlaub auf Mallorca beklaut zu werden, ist wohl für die meisten Menschen ein Horror-Szenario. Der Guardia Civil ist es nun gelungen, ein mutmaßliches Diebespaar festzunehmen, das es auf Touristen an der Playa de Palma abgesehen hatte. Am Montag, 9. Oktober, konnten die Beamten das Diebespaar festsetzen, wie das Nachrichtenportal "Crónica Balear" berichtet. Die beiden sollen rumänische Staatsangehörige sein. Sie kamen eigens nach Mallorca, um auf der Insel Taschendiebstähle zu begehen. Dabei operierten sie ausschließlich an der Playa de Palma und s’Arenal, das zur Gemeinde Llucmajor gehört.

Sie sollen besonders geschickt vorgegangen sein und schafften es, den Urlaubern die Geldbörsen abzunehmen. "Mit den gestohlenen Bankkarten kauften sie dann in nahe gelegenen Geschäften ein", schreibt die "Crónica Balear". Mehrere Diebstahl- und Betrugsdelikte sollen auf ihre Konten gehen. Doch das ist nicht der einzige Erfolg, den die Beamten in den vergangenen Tagen hatten. Schon am Sonntag konnte ein Zivilpolizist – ebenfalls an der Playa de Palma – zwei weitere Personen festnehmen. Sie sind auf frischer Tat ertappt worden, als sie gerade dabei waren, Urlauber zu bestehlen. Dabei wendeten sie den Trick an, ihre Opfer zu umarmen und währenddessen zu beklauen.

In dem zweiten Fall konnten die Beamten das gestohlene Geld sogar sicherstellen und an die Besitzer zurückgeben. Taschendiebe stellen auf Mallorca, vor allem an Urlauber-Hotspots, immer wieder ein Problem dar. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Fälle am Flughafen von Palma de Mallorca, an Bushaltestationen oder auch an Stränden. Mitte September konnte die Polizei eine dringend tatverdächtige Diebesbande von sechs Männern festnehmen. Sie sollen an der Playa de Palma Urlaubern ihre Smartphones geklaut haben. Auch sie gingen bei ihren mutmaßlichen Taten sehr geschickt vor.

Erst suchten sie sich ein Opfer aus, dann begannen drei von ihnen, den Touristen anzusprechen und mit Fragen abzulenken. Die anderen drei stellten sich so um die Gruppe auf, dass die anderen Passanten nichts sehen konnten. Schlussendlich konnten sie dem Opfer das Smartphone aus der Tasche ziehen und rannten weg. Welche Tricks Taschendiebe auf Mallorca noch anwenden und wo genau Sie besonders vorsichtig sein sollten, können Sie hier nachlesen: Das sind die Tricks der Taschendiebe auf Mallorca.