Der Mann, der im Orangenort Sóller im Nordwesten von Mallorca seine Mutter zeitweise als Geisel genommen hatte, ist in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert worden. Er hatte am vergangenen Donnerstag vor seiner Festnahme auch mit einer Armbrust auf einen Beamten der Guardia Civil gefeuert und diesen leicht verletzt.

Der Täter namens Antonio schrie zudem permanent, dass er Luzifer sei und dass er alle töten wolle. Zu dem Vorfall war es in der engen Moragues-Straße in einem alten Wohnhaus gekommen. Ein Verhandlungsspezialist hatte stundenlang auf den Mann eingeredet, doch diesen nicht beruhigen können. Am Ende sah die Guardia Civil keine andere Möglichkeit, als gewaltsam in des Haus einzudringen und den Täter festzunehmen.

Offiziell wurde der Mann zwar unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt, er wurde aber dennoch zur Behandlung in die Psychiatrie eingewiesen. Der Mann war zum Zeitpunkt der Geiselnahme nicht nur mit einer Armbrust bewaffnet gewesen, sondern auch mit einem langen Masser.