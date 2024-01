Wer derzeit auf Mallorca unterwegs ist, der kann bereits die ersten Mandelblüten bestaunen. Normalerweise stehen die Bäume erst in der ersten Februarhälfte in voller Blüte, doch MM hat bereits jetzt Fotos von den ersten "almendros" erhalten. MM-Leser Jürgen Knapp, auch bekannt als Wanderjürgen, sichtete die ersten blühenden Bäume in der Gegend von Es Capdellà und auf der Finca Pública de Galatzó.

Die Mandelblüte ist jedes Jahr ein Naturspektakel auf Mallorca, für das Urlauber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eigens anreisen und Einheimische eine Tour mit dem Auto unternehmen. Diese Zeit eignet sich auch besonders für Wanderausflüge rund um das Tramuntana-Gebirge, wo die Mandelbäume in voller Blüte stehen. Vereinzelt kann es sein, dass einige Mandelbäume früher blühen als gewöhnlich, vor allem wenn es warm ist. Meistens zeigen sich die ersten Blüten dann, wenn nach einer kälteren Episode die Temperaturen wieder ansteigen. So auch in diesem Jahr: Nach kalten und verregneten Tagen stiegen die Werte auf der Insel wieder an. Derzeit liegen die Temperaturen bei 18 Grad. Nicht selten gab es in den vergangenen Jahren auch schon im November die erste Mandelblüte zu bestaunen. Normalerweise beginnt das Naturspektakel aber ab Ende Januar bis Mitte Februar. Bereits seit 2014 lebt Jürgen Knapp (Wanderjürgen) mit seiner Lebensgefährtin in dem Küstenort Costa de la Calma. Seit einiger Zeit bietet der Baden-Württemberger geführte Wanderungen im Südwesten der Insel an.