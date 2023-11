Auf Mallorca blühen die ersten Mandelbäume – und das mitten im November! Normalerweise stehen die Bäume erst in der ersten Februarhälfte in voller Blüte, doch MM hat bereits jetzt Fotos von den ersten Blüten erhalten. Ein Leser schoss sie in der Nähe von Cales de Mallorca und schreibt dazu: "Überraschend sind nicht nur die frühen Blüten, sondern dass auch die Bäume grüne Blätter treiben."

Die Mandelblüte ist jedes Jahr ein Naturspektakel auf Mallorca, für das Urlauber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eigens anreisen und Einheimische eine Tour mit dem Auto unternehmen. Denn die zarte, weiß-rosafarbene Mandelblüte ist ein wunderschöner Anblick. Vereinzelt kann es sein, dass einige Mandelbäume früher blühen als gewöhnlich, vor allem wenn es warm ist. Aktuell liegen die Tageshöchstwerte bei bis zu 23 Grad, dazu scheint fast den ganzen Tag die Sonne. Auch im Jahr 2020 wurden schon Anfang Januar die ersten Mandelblüten bei Selva gesichtet. Vergangenes Jahr tauchten die ersten Fotos der Blüten im Dezember auf. Meist beginnt die Mandelblüte an der Ostküste, bei Porto Cristo etwa, oder im Inselinneren bei Sineu oder Maria de la Salut. Erfahrungsgemäß findet die Mandelblüte auf Mallorca von Mitte Januar bis Mitte Februar statt, sie kann aber je nach Wetter, Kälte und Witterung kürzer oder länger dauern.