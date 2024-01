Ab Freitagmittag wird es auf Mallorca sehr ungemütlich. Denn dann beginnt laut dem Wetterdienst Aemet ein heftiger Wind aus östlichen und nordöstlichen Richtungen zu blasen. Die Böen peitschen das Meer auf, sodass mehrere Meter hohe Wellen entstehen. Es gilt dann die Warnstufe Gelb. Zum Freitagabend hin steigt die Regenwahrscheinlichkeit rasant auf 95 Prozent.

Der starke Wind soll noch am Samstag andauern, bis mittags kann es weiterhin örtlich ergiebig regnen. Es gilt weiter die Warnstufe Gelb. Mitunter blitzt und donnert es. So schnell wie der Sturm kommt, wird er auch wieder vorübergehen. Bereits am Samstagnachmittag lässt sich die Sonne wieder blicken, der Wind flaut zusehends ab. Am Sonntag dann ist es fast wolkenlos und es gibt kaum noch Wind.

Mit den zuletzt auffallend milden Temperaturen um 20 Grad geht es infolge des Sturms steil nach unten. Nachts wird es mit 3 bis 4 Grad im Flachland wieder richtig kalt, am Tage sind nicht mehr als 15 Grad drin. Innerhalb der neuen Woche bleibt es dann freundlich, und langsam steigen die Werte wieder.

Der Mittwoch war für die Jahreszeit ungewöhnlich warm auf Mallorca: Am mildesten war es in Pollença mit 22 Grad. Es folgt Banyalbufar mit 21,8 Grad vor dem Leuchtturm von Cala Rajada mit 20,6 Grad, der Universität Palma (20 Grad), Muro mit 19,8 Grad, Artà (19,7) und Son Servera (19,6). Es wurde so warm, weil der Wind aus dem Südwesten wehte.