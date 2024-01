Wer derzeit auf Mallorca unterwegs ist, der sollte an diesem Samstag stets eine Regenjacke parat haben. Aufgrund von Sturmböen und hohem Wellengang gilt inselweit die Warnstufe Gelb. Dazu hat es deutlich abgekühlt: Lagen die Temperaturen in den vergangenen Tagen bei 18 bis 20 Grad, steigt das Quecksilber an diesem Samstag lediglich auf Maximalwerte bis 14 Grad.

In der Nacht von Samstag und Sonntag gibt der spanische Wetterdienst eine Kältewarnung für die Inselmitte heraus. In dieser Region können die Temperaturen dann unter dem Gefrierpunkt fallen. Regnen soll es allerdings nicht mehr. Der Samstag startet bewölkt und stürmisch. In der Inselmitte und im Süden der Insel sind dann Sturmböen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde möglich, im Tramuntana-Gebirge sind Sturmböen bis zu 60 Kilometer pro Stunde prognostiziert. Die Wetterwarnstufe gilt in vielen Regionen bis etwa 15 Uhr. Im Laufe des Tages gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Für Sonntag wurden vom spanischen Wetteramt bereits alle Warnstufen aufgehoben. Dann zeigt sich wieder überwiegend die Sonne. Laut Angaben des spanischen Wetterdienstes sind insgesamt neun Sonnenstunden möglich. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt nur noch bei 5 Prozent. Die Temperaturen erreichen 14 Grad, nachts wird es bei 4 Grad deutlich kühler. Gute Nachrichten für den Wochenstart: Am Montag wird es freundlich bei viel Sonnenschein, dabei gibt es kaum Wolken am Himmel. Auch die Temperaturen steigen leicht an. Nach Sonnenuntergang bleibt es bei 11 Grad ebenfalls mild. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 15 Grad.