Ein Autofahrer in Port d'Andratx, im Südwesten von Mallorca, ist am Samstagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem Schwein leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Tier zuvor aus einer Finca ausgebrochen und auf die Landstraße gelaufen. Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr. Das Schwein verendete noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer war auf dem Weg zur Arbeit, als er mit dem Tier zusammenstoß. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann noch versucht dem Schwein auszuweichen, allerdings ohne Erfolg. Das Tier bei dem es sich um ein vietnamesisches Hausschwein handeln soll, sei von links auf die Fahrbahn gelaufen und in das Auto hereingerannt. Der Autofahrer stand nach dem Vorfall unter Schock und zog sich bei dem Ausweichmanöver leichte Verletzungen zu. Der Verkehr wurde während des Unfalls nicht beeinträchtigt.