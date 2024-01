Wilde Motorradrennen von Jugendlichen machen seit Wochen spanischen Polizisten in diversen Gemeinden im Osten von Mallorca zu schaffen. In Sant Llorenç des Cardassar und Son Servera etwa gehen die jungen Männer dabei mit ihren getunten Motorrädern aufs Ganze, lassen die Motoren der Bikes aufheulen und fahren auf für den Verkehr nicht zugelassenem Terrain.

Der Lärm der getunten Auspuffanlagen ihrer Motorräder bringt dabei auch die Nachbarn an die Grenzen ihrer Geduld. Selbst die Bürgermeister und Gemeinderäte beider Ortschaften haben sich nun eingeschaltet und ihre Besorgnis angesichts des respektlosen Verhaltens der jungen Männer zum Ausdruck gebracht.

Vor wenigen Tagen haben die halbstarken Biker Fotos und Aufnahmen von einem wilden Rennen in Sa Coma und einer Verfolgungsjagd, die sie sich mit einer Polizeistreife in Sant Llorenç des Cardessar geliefert hatten, aufgenommen und in die sozialen Netzwerke gestellt, womit sie sich brüsten. Die Polizei jedenfalls weiß, was für eine Gefahr das Verhalten der PS-starken Angeber darstellt und konnte ihre Identität feststellen. Jetzt sollen die jugendlichen Verkehrssünder für ihr Verhalten bestraft werden.