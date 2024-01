Nach den frostigen Nächten und regnerischen Tagen auf Mallorca ist endlich Besserung in Sicht. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert für die kommende Woche frühlingshafte Temperaturen und viel Sonnenschein. In der Wochenmitte soll sogar die 20-Grad-Marke auf der Insel geknackt werden. Am Donnerstag sind dann Tageswerte bis 24 Grad drin. Normalerweise liegen die durchschnittlichen Tageswerte in dieser Jahreszeit bei etwa 15 Grad.

Der Montag startete in den meisten Regionen freundlich, hin und wieder bilden sich allerdings auch Wolkenfelder. Die Temperaturen lagen in den Morgenstunden noch deutlich unter 10 Grad. Im Laufe des Tages stieg das Quecksilber auf 15 Grad. Bereits am Dienstag wird es auf der Baleareninsel wärmer, die Temperaturen liegen bei 17 Grad. Nachts sinken die Werte nach den vergangenen frostigen Nächten, in denen in einigen Gebieten nur -3 Grad gemessen wurden, auf milde 10 Grad. Dazu prognostiziert der spanische Wetterdienst bis neun Sonnenstunden.

Am Mittwoch bleibt es ebenfalls sonnig und freundlich. In einigen Regionen kann dann bereits die 20-Grad-Marke geknackt werden. Am Donnerstag schafft es das Quecksilber auf 24 Grad. Wer sich ein Bad im Mittelmeer gönnen will, der muss allerdings noch die Zähne zusammenbeißen: Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 15 Grad.

Auch für das Wochenende meldet der spanische Wetterdienst milde Temperaturen bis 20 Grad. Am Samstag soll rund zehn Stunden die Sonne scheinen, die Regenwahrscheinlichkeit liegt zwischen 10 und 20 Prozent. Nur am Sonntag können sich gelegentlich einige harmlose Wolkenfelder bilden.