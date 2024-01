Auf dem Parkplatz einer Schule in Palma de Mallorca ist ein Kleinkind überfahren und schwer verletzt worden. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Dienstag berichtete, hatte sich der zwei Jahre alte Junge am Montagmittag von der Hand seiner Mutter losgerissen und war von einem Auto erwischt worden. Die Fahrerin hatte keine Zeit mehr gehabt, zu bremsen.

Die Schule befindet sich im Vorort Son Cladera. Die Mutter war nicht nur mit dem Zweijährigen unterwegs, sondern hatte auch ihr zweites Kind, ein Baby, im Arm. Der überfahrene Junge wurde in einem Krankenwagen ins Insel-Krankenhaus Son Espases gebracht, bei dem Zwischenfall wurde sein Schienbein gebrochen. Son Cladera ist ein eher einfacher Vorort von Palma de Mallorca, der sich jenseits der Ringautobahn befindet. In der Nähe befindet sich die Ausfallstraße Avenida Aragón, die Palma mit dem Vorort Pont d'Inca und der Gemeinde Marratxí verbindet.