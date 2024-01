In der Nacht zum Freitag ist ein Mann in der deutschen Touristenhochburg Playa de Palma bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Nach Angaben des balearischen Rettungsdienstes "Samu 061" ist der Fahrer, der alleine in seinem Fahrzeug war, dabei mit seinem Pkw um 00:30 Uhr gegen eine Mauer gefahren und war durch den schweren Aufprall sofort tot.

Das Auto war zuvor mit hoher Geschwindigkeit in einer Kurve unterwegs, als es von der Straße abkam, gegen einen Bordstein prallte, und infolgedessen gegen die Mauer geschleudert wurde. Unmittelbar danach wurden nach der Meldung des Unfalls mehrere Polizeistreifen an den Unfallort auf Höhe des Balneario 8 gesandt. Ähnliche Nachrichten Auto völlig zerquetscht: Schwerer Verkehrsunfall auf Straße bei Alcúdia Mehr ähnliche Nachrichten Als die Ordnungshüter eintrafen, verständigten sie angesichts der Schwere des Unfalls umgehend den Rettungsdienst, der bald darauf vor Ort war. Die Sanitäter konnten jedoch nur den Tod des Fahrers feststellen, der in dem Autowrack eingeklemmt und seinen schweren Verletzungen erlegen war. Über die Nationalität des Opfers hat die spanische Lokalpresse bislang nicht berichtet. Die örtliche Polizeidienststelle Palma hat die Ermittlungen übernommen, um die Ursachen des tödlichen Unfalls zu klären. Auf Mallorca und den Inseln kommt es bei einer Vielzahl von Verkehrsunfällen oftmals zu einem tödlichen Ausgang. Alleine im vergangenen Jahr verloren 41 Menschen auf den Balearen im Straßenverkehr ihr Leben. Zum Vergleich: Im Jahr davor waren 25 Verkehrstote auf den Inseln verzeichnet worden. Damit sind die Balearen die autonome Gemeinschaft, in der die Zahl der Todesopfer auf den Überlandstraßen am stärksten gestiegen ist.