Nach mehreren kalten bis kühlen Tagen und noch kälteren Nächten auf Mallorca hat sich frühlingshaftes Wetter mitten im Winter eingestellt. Bereits am Dienstag stiegen die Werte örtlich auf fast 20 Grad. In den kommenden Tagen wird die Marke sogar teils deutlich überschritten, wie das Aemet-Amt prognostiziert.

Vorwiegend soll bis auf Weiteres die Sonne scheinen, der Wind weht schwach bis gar nicht. Örtlich können sich allerdings Nebelfelder bilden, woraufhin dort die Temperatur deutlich nach unten gedrückt wird. Baden ist allerdings nur etwas für abgehärtete Zeitgenossen: Das Meerwasser hat gerade mal eine Temperatur von 14 bis 15 Grad.

Auch nachts berappeln sich die Temperaturen, es wird in den kommenden Tagen mit zweistelligen Werten gerechnet. Wann der nächste Regen kommt, ist noch nicht absehbar. Bereits am Montag war es milder als in der vergangenen Woche gewesen: In Pollença war es mit 17,4 Grad am wärmsten, auf Platz 2 folgte Artà mit 16,9 Grad vor Muro mit 16,6 Grad, Palma (16,3) und Colonia de Sant Pere (16,1).