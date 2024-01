Beamte der Lokalpolizei von Palma de Mallorca haben mitten in der Stadt einen Autofahrer dabei erwischt, wie er mit 154 Stundenkilometern unterwegs war. Wie es am Mittwoch in einer Pressemitteilung hieß, sind auf der Avenida México im Viertel Nou Llevant lediglich 40 Stundenkilometer erlaubt.

Ähnliche Nachrichten 36-jähriger Mann stirbt beim Aufprall seines Autos auf eine Mauer an der Playa de Palma Mehr ähnliche Nachrichten Der Vorfall hatte sich bereits am 18. Januar gegen 1 Uhr nachts ereignet, der Fahrer war in einem Mittelklasseauto vom Typ Volkswagen Golf unterwegs. Er konnte dank einer neuartigen Kamera überführt werden, die Nummernschilder auch bei schlechter Sicht gut fotografieren kann, und das sogar ohne Blitzgerät. Vor allem junge Männer sind nachts auf Mallorca mitunter mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und gefährden dadurch die Sicherheit von anderen Verkehrsteilnehmern. Hinzu kommt, dass auf der Tramuntana-Transversale immer mal wieder Autos und Motorräder bei illegalen Rennen teilnehmen, was die Einwohner dort sehr stört.