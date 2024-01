Auf Mallorca wird es nach den frühlingshaften Temperaturen in den vergangenen Tagen wieder kühler. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet steigt das Quecksilber auf 17 Grad, nachts bleibt es allerdings bei 6 Grad deutlich kühler. In einigen Gebieten können sich zudem in den Morgenstunden Nebelbänke bilden.

Der Dienstag startete in einigen Regionen der Insel noch bewölkt. Im Laufe des Tages setzt sich aber fast überall die Sonne durch. Die Temperaturen liegen bei 16 Grad, nach Sonnenuntergang sinkt das Thermometer dann auf 8 Grad. Insgesamt prognostiziert der spanische Wetterdienst acht Sonnenstunden, dazu bleibt es trocken. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt nur bei 10 Prozent.

Auch am Mittwoch gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag. Ab Freitag sind dann neun Sonnenstunden möglich und das Quecksilber steigt wieder leicht an. Am Wochenende bleibt es überwiegend freundlich bei Höchstwerten von 17 Grad, nachts sinken die Temperaturen auf 6 Grad.

Rekordwerte im Januar

Am vergangenen Donnerstag war ein Temperatur-Rekord für Januar aufgestellt worden. Mallorcas Nachbarinsel Ibiza hat laut des Wetterdienstes AEMET 26,7 Grad verzeichnet. In der Inselmitte auf Mallorca waren 24,9 Grad in Binissalem und 24,6 Grad in Sineu gemessen worden. Auch einige Strände der Insel waren in den vergangenen Tagen bereits gut besucht, wie etwa der Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma de Mallorca. Viele sonnten sich in Badesachen, einige Mutige gingen sogar ins Wasser. Aktuell liegt die Wassertemperatur vor Mallorca bei rund 15 Grad.